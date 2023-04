Bij een explosie in een melkveebedrijf in de zuidelijke Amerikaanse staat Texas zijn 18.000 koeien omgekomen. Dat zeggen de autoriteiten. Eén persoon raakte gewond.

‘Dit is de meest dodelijke boerderijbrand voor vee in de geschiedenis van Texas en het onderzoek en de opruiming kunnen tijd in beslag nemen’, zei landbouwcommissaris van Texas, Sid Miller, in een verklaring. De explosie en de brand verwoestten eerder deze week de Southfork Dairy Farm nabij de stad Dimmit in de Texaanse regio Panhandle.

Het Animal Welfare Institute, een instelling met basis in Washington, zei tegen de BBC dat het het zwaarste incident was sinds cijfers worden bijgehouden, en dat is sinds 2013. ‘We hopen dat de industrie de aandacht blijft vestigen op brandveilige maatregelen’, beklemtoonde het WFI. ‘Je kan je moeilijk iets ergers inbeelden dan leven verbrand te worden.’

Het AWI signaleert nog dat sinds 2013 ongeveer 6,5 miljoen boerderijdieren omkwamen bij branden. Daarbij zouden zes miljoen kippen geweest zijn en ‘amper’ 7.300 koeien. Tussen 2018 en 2021 stierven er naar schatting drie miljoen dieren. Daarbij waren 1,76 miljoen kippen. Grotendeels ging het daarbij over zes immense branden.

Eén persoon zat vast in gebouw

Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, bleek dat één persoon binnen vast zat. De landarbeider werd gered en naar een ziekenhuis gevlogen.

De oorzaak van de explosie en de brand is nog niet vastgesteld, zei Miller, die het een ‘verschrikkelijke’ gebeurtenis noemde. ‘Zodra we de oorzaak en de feiten rond deze tragedie kennen, zullen we ervoor zorgen dat het publiek volledig wordt geïnformeerd, zodat dergelijke rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen,’ voegde hij eraan toe.

Vermoed wordt dat een probleem met de apparatuur in de boerderij methaangas deed vrijkomen, waardoor het tot een ontploffing kwam.

