Florida beperkt abortus tot zesde week zwangerschap

In de zuidelijke Amerikaanse staat Florida heeft het door de Republikeinen gedomineerde parlement het licht op groen gezet voor een verbod op abortus na de zesde week van de zwangerschap. De stemming wordt gezien als een nieuwe tegenslag voor de voorvechters van het recht op abortus.

De nieuwe wet werd goedgekeurd met 70 stemmen voor en 40 tegen.

Volgens The Washington Post werden in Florida vorig jaar 82.000 abortussen uitgevoerd, een van de hoogste aantallen in de hele VS. Bovendien trokken ook veel vrouwen uit andere zuiderse staten naar Florida, omdat daar na de landelijke ban wel nog abortus mogelijk was.

De huidige wetgeving, die abortus tot vijftien weken toelaat, wordt echter aangescherpt. Voortaan mag abortus enkel nog tot zes weken. Wel zijn er uitzonderingen, onder meer voor verkrachting, incest en medische noodgevallen.

De wet moet wel nog ondertekend worden door de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis. Die gaf eerder echter al aan er zijn handtekening te zullen onder zetten.

Het Witte Huis noemde de nieuwe wet donderdag in een persbericht ‘extreem en gevaarlijk’.

