Vandaag begint droog met brede opklaringen in het centrum en het oosten, in het westen is er wat meer bewolking. Geleidelijk neemt de bewolking toe en vooral in het westen en later in het centrum kan er een lichte bui vallen. Later op de dag wordt het ook in het westen en centrum overwegend droog. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind liggen de maxima rond 13 of 14 graden.