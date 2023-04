Jozef Deleu krijgt eerste Taalpenning

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) roept een nieuwe prijs in het leven: de Taalpenning. Die wordt om de twee jaar ­uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert voor het Nederlands en die taal als ambassadeur in de brede samenleving doet schitteren. De eerste laureaat is Jozef ­Deleu (85), dichter, bezieler van het poëzietijdschrift Het liegend konijn en voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel, dat nu De Lage Landen heet. Deleu brengt ‘met Het ­liegend konijn een rijke selectie hedendaagse Nederlandstalige poëzie aan een breed geïnteresseerd publiek’, aldus KANTL. ‘Zo blijft Jozef Deleu eigenhandig de poëzie op de kaart zetten.’ (vdbv)