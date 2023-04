Het filmfestival van ­Cannes heeft de lijst van films in competitie bekendgemaakt. Voorlopig zitten geen Belgen in de hoofdcompetitie (al komen er de volgende dagen waarschijnlijk nog namen bij). In de nevencompetitie Un certain regard zit de Belgisch-Congolese film Augure, het ­debuut van muzikant en performer Baloji.