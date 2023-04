Boniface en Union blijven verbazen

Het sprookje van Union in Europa blijft duren. De Brusselaars mochten dankzij Victor – Mister Europa – Boniface lang dromen van een zege in Leverkusen, maar ook met een 1–1 behoudt Union zijn kansen op een halve finale.

Op Union valt bij momenten te horen dat Viktor Boniface als voetballer nog maar twintig in plaats van tweeëntwintig jaar oud is, omdat hij door zware blessures twee jaar ‘verloren’ heeft. Het maakt zijn prestaties alleen maar indrukwekkender: wat een beest. Boniface was tegen Leverkusen andermaal onhoudbaar. De Duitsers mochten doen wat ze wilden, het haalde allemaal niks uit. Boniface was zelfs struikelend niet af te stoppen. En als hij dan ook weer scoort … Boniface is Europese klasse.

Even zijn zesde goal voor Union in Europa dit seizoen beschrijven. Teuma bediende begin de tweede helft de Nigeriaan aan de linkerkant van de zestien. Er was steun, Boniface had gerust kunnen passen, maar hij besloot de verste hoek te zoeken. Het was millimeterwerk: 0–1.

Misschien missen wij historisch perspectief of zien we iemand over het hoofd, en in dat geval verontschuldigen we ons oprecht, maar wij kunnen ons de laatste seizoenen geen spits van een Belgische club herinneren die zó zijn stempel drukte in een Europese competitie. Ter herinnering: Boniface was in de groepsfase al indrukwekkend en speelde in de vorige ronde kat-en-muisspelletjes met de verdedigers van Union Berlin, toch de nummer drie van de Bundesliga.

Mocht u de komende weken nog aan tickets voor een match van Union kunnen geraken, we zouden u aanraden niet te twijfelen. Het staat immers vast dat Boniface in de zomer vertrekt – de grote competities lonken. Boniface in actie, kom dat (nu nog) zien.

Collectieve glansprestatie

Ook voor de pauze had Boniface al op het scorebord kunnen staan, maar toen wist Leverkusen-doelman Hradecky nog redding te brengen. De keeper kreeg ook twee keer bijstand van zijn lat en kwam niet in de problemen bij een schotje van Vertessen. U begrijpt: Union kreeg kansen.

Voor u zich verkijkt op de tegenstand die Union moest pareren: Leverkusen is echt wel een prima elftal met veel kwaliteiten. Snelheid is daar één van, niet het minst bij Diaby. De Unionisten hadden de nodige moeite met de Fransman: hij had voor de rust voor 1-0 kunnen zorgen. Hincapie besloot naast.

Na de 0–1 gingen de Duitsers nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, waardoor er veel ruimte kwam op de tegenaanval. Het lukte Union evenwel niet om daar optimaal gebruik van te maken. Geen schande, het was vaak knokken.

Het is jammer dat we het moeten tikken, maar op zich zat de 1–1 in het slot er wel aan te komen. De druk van Leverkusen werd simpelweg te groot. Leverkusen prikte wel niet gelijk na een uitgespeelde kans: Wirtz – man van 85 miljoen euro – klopte Moris vanop afstand.

De late domper neemt niet weg dat Union als collectief alweer op de afspraak was. Er waren vele uitblinkers. Teuma heeft gelijk als hij zegt dat hij bij de beste spelers van België hoort. Maar ook Lynen, Burgess, Nieuwkoop, Van Der Heyden … waren goed. En Geraerts! Tovenaar. En dat in zijn debuutjaar.

Leverkusen blijft de favoriet om het straks te halen – het is een zeer goede ploeg en had nog kunnen winnen. Maar Union heeft wel alles in handen om naar de halve finales van de Europa League te gaan. Wie twee jaar geleden had gezegd dat die zin de krant zou halen…

In het centrum van Union – de broekzak van Boniface is groter – vierden de 2.300 meegereisde Union-fans al vooraf feest. Cafés zaten er zo goed als meteen zonder bier. De tankstations richting Brussel zullen gouden zaken gedaan hebben. Dit was weer een avond om niet snel te vergeten.

1-151’ Boniface 0-1; 82’ Wirtz 1-1