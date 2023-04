Anderlecht dicht bij een eerste Europese halve finale sinds 1990

Het Belgische seizoen van Anderlecht mag dan aan een zijden draadje hangen, in Europa zijn de paars-witten springlevend. Michael Murillo en Majeed Ashimeru schonken hun ploeg een 2-0-zege tegen AZ, de Nederlandse nummer vier.

Anderlecht-fans ondervinden dit seizoen wat het begrip ambivalentie inhoudt. Van wedstrijd tot wedstrijd trakteert hun geliefde club hen op tegenstrijdige emoties. In de Jupiler Pro League lukt het maar niet om bestendig een claim te leggen op een top-acht-plaats. Elke keer als de recordkampioen zijn lot in eigen handen heeft, gooit het zijn kansen weer achteloos in de waagschaal. Op Paaszondag speelde het 0-0 gelijk tegen Westerlo. Daardoor staat het midden april nog altijd niet verder dan een blamerende negende plaats in het klassement.

Maar in Europa laat Anderlecht een ander gezicht zien. Na een 2-0-zege tegen AZ Alkmaar staat paars-wit dicht bij een eerste Europese halve finale sinds 1990, toen het avontuur uiteindelijk strandde in de finale van de ‘Beker der Bekerwinnaars’ tegen Sampdoria. Vijf jaar later zou het arrest-Bosman in de ogen van oud-manager Michel Verschueren een einde maken aan de Belgische hoogbloei in de Europese bekers. Sindsdien waren kwartfinales tegen Inter Milaan in 1997 en Manchester United in 2017 zeldzame momenten van opwinding geweest. Tegen Man U ging paars-wit er uiteindelijk uit na verlengingen.

Ook nu is de kwalificatie niet binnen, er wacht Anderlecht nog een trip naar het Noord-Hollandse Alkmaar, komende donderdag. Maar een 2-0-uitgangspositie biedt meer dan uitstekende perspectieven. Zeker omdat Anderlecht zich in het Lotto Park van zijn meest mature kant liet zien. Uit een minimum aan kansen puurde het twee doelpunten, terwijl het verdedigend nauwelijks een kans weggaf. Doelman Bart Verbruggen is bezig aan een uitzonderlijke reeks waarin hij in zeven wedstrijden slechts één tegengoal slikte: in de 1/8ste finales van de Conference League tegen het Spaanse Villarreal. Samen met Verbruggen staat het duo Rode Duivels Zeno Debast en Jan Vertonghen model voor de defensieve stabiliteit bij paars-wit.

Anderlecht-doelman Brian Riemer koos met Lior Refaelov voor voetballend vermogen op het middenveld, maar zag vooral zijn flankspelers uitblinken. Op de rechterkant tekenden Michael Murillo en Anders Dreyer voor een knappe combinatie die leidde tot de 1-0. De Panamese rechtsachter verpersoonlijkt de ambivalentie van paars-wit. Als geen ander wisselt hij geniale met afwezige wedstrijden af.

Maar ook de linkerkant van paars-wit draaide donderdagavond op volle toeren. Francis Amuzu bezorgde zijn rechstreekse tegenstander Yukinari Sugawara een erg moeilijke avond. Bij een van zijn rushes in de tweede helft had hij het overzicht om Majeed Ashimeru te bedienen ter hoogte van het penaltypunt. De 25-jarige Ghanees was vrijgelaten door de Noord-Hollandse verdedigers en mikte de 2-0 tegen de touwen. Als een rockster met lange manen en gespreide armen nam hij het gejuich in ontvangst terwijl hij boven op de reclameborden ging staan. Wie donderdagavond in het Astridpark was kon op geen moment vermoeden dat dit de club is waar het sportief en extra-sportief stormde en supporters het bestuur afdreigden in mails en protestacties.

Vreugdevuren

Dezelfde fans die eerder dit seizoen het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute vroegen, ontstaken al voor de wedstrijd vreugdevuren in de straten rond het Astridpark. De curiositeit van het ambivalente seizoen van Anderlecht is dat mits kwalificatie voor de halve finale paars-wit nog tot 18 mei Europese wedstrijden kan spelen. In België kan het seizoen daarentegen nog voor het einde van de maand afgelopen zijn. Ook al kan de route van de halve finale straks langs de Ghelamco Arena van AA Gent lopen.

