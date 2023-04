De topman van het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, Darren Woods, zag in 2022 zijn loon spectaculair stijgen. Het grootste oliebedrijf van de VS boekte vorig jaar een recordwinst dankzij de fors gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

In totaal krijgt Woods een bedrag van 35,9 miljoen dollar aan loon over 2022. Dat is omgerekend zo’n 32,4 miljoen euro en een stijging van 52 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het overgrote deel van dat bedrag bestaat uit aandelenpakketten. Ook andere topbestuurders van het energiebedrijf uit Texas profiteren mee.

Woods behoort daarmee tot de best betaalde toplui in de olie-industrie.