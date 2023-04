De VS sanctioneren toplui van een Russische bank in Boedapest: ‘De gretigheid van Hongaarse leiders om de banden met Rusland te verdiepen, baart ons zorgen.’ Hongarije knipt nu de banden met die bank door.

De ambassadeur van de VS in ­Boedapest, David Pressman, spaarde woensdag de harde woorden niet over de Internationale ­Investeringsbank (IIB), die gevestigd is in de Hongaarse hoofdstad: ‘Dat ondoorzichtig ...