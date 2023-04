Amstel Gold Race wapent zich met nieuwe apparatuur na fotofinishdrama’s

Twee jaar na elkaar moest de winnaar van de Amstel Gold Race door middel van de fotofinish worden aangewezen. En vlot verliep dat allerminst. Met nieuwe afspraken en scherpere protocollen wapent de organisatie zich nu tegen nieuwe debacles.

Er zijn juryleden die zich vandaag nog steeds afvragen of in 2021 met Wout van Aert wel de juiste winnaar werd aangewezen. Het verschil met de Brit Tom Pidcock was toen nauwelijks waarneembaar, maar na lang twijfelen werd de Belg van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma uitverkoren. Twee jaar na datum is Tom Pidcock nog altijd niet overtuigd van zijn nederlaag, en dat geldt ook voor de man die de fotofinish moest beoordelen.

Een jaar later won de Pool Michal Kwiatkowski ook al zo nipt van de Fransman Benoît Cosnefroy. Dezelfde juryman, Armand van Mulken, riep de naam van Cosnefroy af als winnaar in de jurywagen en dat werd ook over de koersradio zo afgeroepen door een collega.

Expertise uit de Tour

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, wil de Amstel niet weggezet hebben als een rommelige koers met discussie over de winnaar en greep in. ‘De eerste keer gaf het tv-beeld een vertekende weergave en werd er geroepen dat de apparatuur dat verschil amper kon vaststellen. Daarom werken we nu met de man én zijn apparatuur die in de Tour de France ook oordeelt over winst en verlies.’

‘Ik moet ook zeggen dat het in 2021 wel héél close was. Vorig jaar hebben er dan weer mensen voor hun beurt gesproken en was die twijfel helemaal niet nodig. We hebben de protocollen aangescherpt. Dat is ook bij een groot ongeval zo: er moet eerst iets onwaarschijnlijk gebeuren voordat alles nog beter wordt afgesproken. De jury noemt in een soortgelijk geval helemaal geen renner meer tot winnaar uit, totdat we het honderd procent zeker weten. En de ‘tv’ blijft op dat moment even uit de jurywagen, zodat zij ook geen namen roepen. Al met al is het de Wet van Murphy die onze wedstrijd trof, maar nu is het afgelopen.’