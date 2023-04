WTA zal weer toernooien in China organiseren ondanks zorgen over tennisster Peng Shuai

De WTA, de overkoepelende organisatie voor het vrouwentennis, heeft besloten haar boycot van China te beëindigen, hoewel haar eisen in de zaak over de Chinese tennisster Peng Shuai niet zijn ingewilligd. Dat bevestigde chief executive Steve Simon.

De WTA besloot eind 2021 om voorlopig geen toernooien in China te houden. Aanleiding daarvoor was de situatie rond de 37-jarige Peng Shuai, die via het sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. Haar boodschap verdween al snel van het internet en van de voormalige dubbelspecialiste werd gedurende enkele weken niets meer vernomen. Nadat onder meer de WTA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich met de zaak hadden bemoeid, verscheen Peng weer in de openbaarheid. De zorgen over haar welzijn en vrijheid bleven echter bestaan.

De WTA riep de Chinese autoriteiten de voorbije maanden meermaals op om een ‘volledig, eerlijk en transparant’ onderzoek in te stellen, als voorwaarde om er weer toernooien te organiseren. China ging hier niet echt op in, maar mag weldra toch weer tennistoernooien bij de vrouwen organiseren.

‘We zijn hier al zestien maanden mee bezig en zijn ervan overtuigd dat op dit moment niet aan onze verzoeken zal worden voldaan’, vertelde Steve Simon, chief executive bij de WTA, aan BBC Sport. ‘Doorgaan met dezelfde strategie heeft geen zin en er is een andere aanpak nodig. Hopelijk kan door terug te keren meer vooruitgang worden geboekt.’

Simon benadrukte dat de WTA de situatie rond Peng blijft opvolgen. ‘We hebben van mensen die dicht bij Peng staan de verzekering gekregen dat ze veilig is en bij haar familie in Peking woont’, aldus de chief executive, die aanvoert dat ‘een grote meerderheid’ van de speelsters voorstander is van een terugkeer naar China. De toernooien zouden in september in het Aziatische land hervatten.

