Alexander De Croo versus de N-VA: in de Kamer kregen we al een try-out voor 2024

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘U wilt ons land doen barsten!’

Ondanks de paasvakantie vond er toch al een vragenuurtje plaats in de federale Kamer. Tot twee keer toe werd premier Alexander De Croo (Open VLD) op de korrel genomen door de N-VA, tot twee keer toe beet de premier van zich af. Kamerlid Sander Loones (N-VA) hekelde de ‘onenigheid binnen de regering over de uitvoering van het communautair luik in het regeerakkoord’, nadat gebleken was dat MR-vicepremier David Clarinval past voor ‘een grote marchandage institutionnel’.

Daarop oefende De Croo al even op het antwoord dat de N-VA straks wel vaker zal krijgen van de liberalen richting de verkiezingen van 2024. ‘Wij organiseren een staatshervorming inderdaad op een andere manier. Niet met het mes op de keel. Vanuit de idee om een visie te ontwikkelen om het land beter te laten functioneren, niet om het te laten barsten.’

‘U hebt nog niets gerealiseerd!’

De Croo ging in crescendo. ‘Cynisch om van u kritiek te krijgen over de staatshervorming. Uw partij heeft nog niets gerealiseerd. Nul komma nul. Voor een partij die dat als bestaansreden heeft, is dat bijzonder droevig. De voorbije decennia hebt u ons land heel veel tijd doen verliezen in discussies die tot niets geleid hebben.’ Waarop Loones de bal terugkaatste: ‘De vorige zes staatshervormingen zijn inderdaad niet de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze bric-à-brac, dat bent u en de traditionele partijen.’

‘U bent een communistische staat aan het uitbouwen!’

Daarop kwam Peter De Roover de premier ondervragen over de hervormingsagenda van de regering, of het gebrek eraan volgens de fractieleider van de N-VA. Met het recente IMF-rapport in de hand trok De Roover nog eens van leer tegen de slechte groei- en begrotingscijfers. ‘En dat bij een overheidsbeslag van 57 procent. U bent een communistische staat aan het uitbouwen!’

De Croo onderschreef het belang van een gezonde begroting, maar benadrukte dat de begrotingscontrole net een extra inspanning van 1,8 miljard euro inhield en dat de regering stap voor stap werkt. ‘Het is een opdracht voor alle partijen en ook voor de volgende regeringen om te tonen dat we beter kunnen doen dan de projecties van het IMF.’

‘U hebt niets liever dan dat het land geblokkeerd is!’

De Croo duwde het gaspedaal nog eens in: ‘U bent goed in dramatische analyses, mijnheer De Roover, maar u hebt niets liever dan dat het land geblokkeerd is.’ En opnieuw klonk het dat de regering ‘zich niet verschuilt achter woordenkramerij en blokkages’ en dat dat ‘het verschil zal zijn na de verkiezingen’: ‘Men verschuilt zich achter een nieuwe ronde institutionele hervormingen die ons land jaren zal blokkeren, of men stroopt de mouwen op, gaat onmiddellijk na de verkiezingen aan de slag en pakt de zaken aan.’

Ook De Roover oefende al even op een oneliner voor de campagne. ‘Ik vat wat u heeft gezegd als volgt samen: we staan voor een afgrond en we beloven u dat we volgend jaar een stap vooruit zetten.’ Of van dezelfde snit: ‘U zegt dat wij het land na de verkiezingen gaan blokkeren. Ik stel vast dat u regering nu al geblokkeerd is en dat de volgende regering de puinhopen van De Croo zal mogen opruimen.’

Lees ook