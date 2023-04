In de match om het WK schaken tegen Ian Nepomniastsji won de Chinees Ding Liren de vierde partij. De stand tussen de twee tenoren is nu weer gelijk: 2-2.

Ding scoorde met wit zijn eerste overwinning in de match nadat de Rus Nepomniastsji in het middenspel de draad van het spel had verloren na een ernstige blunder. Het is een flinke opsteker voor Ding, die slecht aan de match was begonnen met een nederlaag in de tweede partij.

Nepomniastsji is door dit verlies zijn mentale voordeel weer kwijt.