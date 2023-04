Scherpste afbeelding ooit van een zwart gat

Astronomen gaven in 2019 voor het eerst een foto van een zwart gat vrij. Dat was een indrukwekkend beeld, maar leek door de dichte kosmische mist op een ‘wazige, oranje donut’. Wetenschappers hebben nu een verbeterde versie van die afbeelding gepubliceerd.

Een team van wetenschappers gebruikte kunstmatige intelligentie om de ontbrekende gegevens in het originele beeld aan te vullen. Die gegevens verkregen ze met behulp van het ‘Event Horizon Telescope’-netwerk (EHT). Dat is een wereldwijd netwerk van radiotelescopen dat afbeeldingen van zwarte gaten maakt.

Om die beelden te kunnen maken, gebruiken sterrenkundigen een techniek die beelden van verschillende telescopen samenvoegt. Zo kunnen astronomen een telescoop nabootsen met een schotel ter grootte van de aarde.

Alleen zit ook dat eindresultaat vaak nog vol gaten en dat is waar kunstmatige intelligentie op het toneel verschijnt. Om het beeld uit 2019 te verbeteren, gebruikten de wetenschappers Primo, een algoritme dat getraind is op natuurgetrouwe simulaties van materie die in zwarte gaten valt. De rode gloed op het beeld is de straling van oververhitte materie die rond het zwart gat wordt geslingerd als die materie erin valt. In de verbeterde versie is die straling dunner dan in het origineel en lijkt het zwarte centrum donkerder en groter.

De voornaamste beperking van kunstmatige intelligentie is dat de nauwkeurigheid pas gecontroleerd kan worden als er meer data voorhanden zijn. Momenteel wordt het EHT-netwerk uitgebreid en zal het aantal telescopen verdubbelen. Kleine radiotelescopen op geoptimaliseerde locaties zullen gaten in de beeldvorming opvullen en een breder bereik van radiofrequenties opleveren. Een volgend beeld dat wetenschappers via kunstmatige intelligentie willen verbeteren, is dat van Sagittarius A*, een zwart gat dat zich in ons eigen sterrenstelsel bevindt.

