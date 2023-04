In weinig landen dalen de geboortecijfers zo snel als in Japan. De gevolgen hiervan tonen zich voornamelijk in de landelijke gebieden, zoals in het bergdorpje Ten-ei. Eita Sato en Aoi Hoshi, klasgenoten sinds hun derde, waren daar de twee enige overgebleven studenten van de Yumoto Junior High School. Met hun afstuderen sluiten de schoolpoorten zich nu definitief.