Minister Van der Straeten dreigt met rente op te hoge energievoorschotten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil beletten dat consumenten door hoge voorschotten de facto als bank spelen voor energieleveranciers. ‘In dit geval gaan we de leveranciers rente laten betalen op het teveel dat werd voorgeschoten’.

Voorschotten op de energierekening of een afrekening per maand? Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bond deze week de kat de bel aan door ‘als burger’ te pleiten om van een maandafrekening de standaard te maken. Op die manier vermijd je dat je ofwel veel te hoge of veel te lage voorschotten betaalt.

In het eerste geval speel je de facto als gratis bank voor de energieleverancier. In het tweede geval kom je voor onaangename verrassingen te staan bij de eindfactuur. In de praktijk worden nu vooral te grote voorschotten betaald. Vorig jaar werden die door de fors stijgende gasprijzen heel zwaar opgetrokken. Doordat de gasprijzen de voorbije maanden stevig zakten, betalen de meeste gebruikers nu een veel te hoog voorschot.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Minister van Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) kwamen daarom met de federatie van energieleveranciers Febeg in februari een protocol overeen dat leveranciers aanport om hun klanten proactief te benaderen en hun voorschotten te verlagen. In het parlement vroeg Kris Verduyckt (Vooruit) aan Van der Straeten in een parlementaire vraag hoe het zit met het verlagen van die voorschotten. Volgens Van der Straeten hebben 300.000 klanten in februari al een verlaging van hun voorschot gekregen. ‘Het protocol met Febeg voorziet ook een evaluatie in de zomer waarbij we alle cijfers krijgen over het eerste halfjaar. Dan weten we hoeveel klanten hun voorschotten verlaagd zagen en in hoeverre de klanten als bank voor hun leverancier speelden’.

Als uit die evaluatie zou blijken dat energieleveranciers systematisch te hoge voorschotten aanrekenen, dan dreigt Van der Straeten om de leveranciers een rente te doen betalen op het teveel aan voorschotten. Die rente is dan voor de klant. Volgens haar is dit een stok achter de deur om van het voorschot zo’n getrouw mogelijke voorafname te maken op de eindfactuur. Het zou ook om een rente in één richting gaan: als de klant moet bijbetalen, mag de leverancier daar niets op aanrekenen.

Over de discussie tussen voorschotten of maandelijkse afrekeningen zei Van der Straeten tot slot dat ze voorstander is van keuzevrijheid voor klanten.