De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag het nieuwste oorlogsschip van de Turkse marine voorgesteld. Op het dek van de TCG Anadolu is er plaats voor elf onbemande gevechtsvliegtuigen en in de hangar kunnen nog eens negentien helikopters staan. ‘De zwaarste drones kunnen erop landen en opstijgen, het is het eerste oorlogsschip zijn gebied.’