‘We laten het onderwijs af en toe in de steek’

Dat het Vlaamse onderwijs onder druk staat, is een understatement. Het lerarentekort was nog nooit zo groot, de job an sich nog nooit zo onaantrekkelijk. Verschillende ministers beten hun tanden stuk op de sector, maar veel is er niet veranderd. Wat zijn de grootste pijnpunten en wie redt ons onderwijs?





Deze tweede week van de paasvakantie brengen we een wat andere DS Vandaag dan u van ons gewoon bent. In vier afleveringen gaan we op zoek wat de redenen zijn voor en de gevolgen van de juridisering van het onderwijs. Waarom vechten steeds meer leerlingen de beslissingen van de klassenraad aan en wat zijn daar de gevolgen van?

Dit was de vierde en laatste aflevering van Leraar overmeesterd. De andere afleveringen vind je hier.

Productie Eva Droogmans | Met Philippe Requin (oud-leraar aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder), Klaas Maenhout (onderwijsexpert van De Standaard), Hugo De Wulf (intussen oud-directeur van het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek), Griet Du Bois (leerkracht biologie aan het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek), Karen De Blende (directrice van het Sint Lutgardis instituut in Lievegem), Christophe Vangeel (onderwijsadvocaat), Sabien Lust (onderwijsexperte van de UGent), Bram Spruyt (onderwijssocioloog aan de VUB) | Chef podcast Bart Dobbelaere

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.