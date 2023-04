Het filmfestival van Cannes heeft de competitie bekendgemaakt. Asteroid city van Wes Anderson maakt kans op de Gouden Palm, de nieuwe film van Martin Scorsese niet. het Het belooft een editie te worden zonder Belgische films.

Een editie zoals vorig jaar, met drie Belgische films in de running voor de Gouden Palm, wordt het dit jaar niet. In 2022 dongen zowel Close, De acht bergen als Tori et Lokita mee naar de hoogste prijs ...