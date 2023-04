Mary Quant, de koningin van de minirok, is overleden

Haar naam zal altijd verbonden blijven met mascara-wimpers en minirokken: Mary Quant, symbool van de swinging sixties, werd 93.

‘Ze is vanochtend vredig thuis in Surrey gestorven,’ liet de familie van Mary Quant weten aan het nieuwsagentschap PA. Modeontwerpster Quant werd beroemd met de looks die ze aan de sixties gaf: jong, kleurrijk en voor die tijd serieus zotjes. Ze zette een vrouwbeeld neer dat radicaal komaf maakte met het verleden. Al wat stijf, saai en grijs was, vloog de kelder in. In de plaats daarvan kwamen felgekleurde panty’s en minirokken, overgooiers met grote knopen, dik aangezette mascara-ogen en een typisch Vidal Sassoonkapsel: kort en met een pony.

Mary Quant zwaait rechts op de foto, in 1968. Foto: AP

Mary Quant op de grond, in 1967. Foto: AP

Voor de goede orde: ze wordt vaak neergezet als de uitvindster van de minirok, maar dat was ze niet. Die eer is weggelegd voor de Franse ontwerper André Courrèges. Quant hielp wel om het kledingstuk ­populair te maken. Door de voor die tijd revolutionaire silhouetten die ze ermee samenstelde, gaf ze de minirok toch haar eigen sixties-schwung.

Dat deed ze onder meer in haar ­beroemde Bazaar-boetiek in het Londense King’s Road. De speelse en kleurrijke ontwerpen die ze daar verkocht, waren een reactie op het sobere en grauwe Londen van na de Tweede ­Wereldoorlog. De sfeer in de winkel was al even vernieuwend als de kleren die er hingen. Ze serveerde er drankjes, hield avondopeningen en draaide muziek.

Spelen met ingebakken regels over gender en kleding was haar handelsmerk. Ze was ook de ontwerpster die vrouwen in de broek stak. Niet om thuis of in de tuin te werken, wel om mee naar kantoor of een feestje te trekken. Ze promootte de broek als een sexy, trendy kledingstuk. Ze gebruikte daarbij vaak stoffen die bedoeld waren voor mannenpakken en soldatenuniformen.

Ze haalde op alle vlakken mode naar de straat en de straat naar de mode. Wat ze maakte, verkocht en promootte was, in tegenstelling tot wat de modewereld toen propageerde, democratische en egalitaire mode. Toegankelijk en herkenbaar. Doordat ze zo’n groot publiek bereikte, heeft ze niet alleen trends gezet, maar mode en de vrouwengarderobe een kwartslag gedraaid.

In 1966 in Buckingham Palace. Foto: Getty Images

Mary Quant, met broek, tussen acht modellen, in 1975. Foto: Getty Images

