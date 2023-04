Met de advocaat naar school: de beste podcasts van het moment

Weet je niet meer wat te beluisteren? Onze redacteurs selecteren de beste podcasts.

Leraar overmeesterd De Standaard

Eva Droogmans werd als docente geconfronteerd met een officiële klacht over een tekort. Wat volgt is een juridische lijdensweg en een podcastreeks. Hoe moeten we naar de juridisering van het onderwijs kijken? Droogmans praat met leerlingen die een beslissing met succes aanvochten en met leerkrachten die ermee geconfronteerd werden.

Beluister Leraar overmeesterd >

De fiets van Cancellara HLN

Toen Fabian Cancellara in 2010 Tom Boonen droogjes uit het wiel reed op de Muur van Geraardsbergen tijdens de Ronde van Vlaanderen, keek wielerminnend Vlaanderen verbaasd toe. ‘Een motortje!’, werd er geroepen. Maar reed hij echt rond met een motortje? Deze podcastreeks van Het Laatste Nieuws zoekt het uit.

Beluister De fiets van Cancellara >

Wiser than me Lemonada

Actrice Julia Louis-Dreyfus laat een sterrenensemble opdraven in Wiser than me. Ze praat enkel met vrouwen van ouder dan zeventig, want die bezitten de wijsheid van het leven. In de eerste aflevering komt de eeuwig jonge Jane Fonda langs, later staan onder meer Isabel Allende en Fran Lebowitz op de gastenlijst. Luister en word wijzer.

Beluister Wiser than me >

I've had it Jennifer Welch en Angie Sullivan

‘Een cocktail van zelfrelativering en onverschilligheid, om te drinken op een leeg ­moment, en je even beter te wanen dan de irritante toeristen in je eigen leven.’ Zo noemt Berten Vanderbruggen I’ve had it, een feelgoodpodcast die uitblinkt in negativiteit. Ex-tv-persoonlijkheden Jennifer Welch en ­Angie Sullivan bespreken in hun praatpodcast wekelijks alles waar ze een broertje dood aan hebben. Alles wat ook maar een beetje spontaan, naïef, narcistisch, streberig, idealistisch of positief is, wordt met cynisme de nek omgewrongen.

Beluister I’ve had it >

Waar is zuster Gabrielle? VRT

VRT-journalist Philippe Heymans graaft de veertig jaar oude verdwijningszaak van zuster Gabrielle op, die nooit gevonden werd. Spoiler alert: ook hij kan de cold case niet oplossen. Maar hij helpt het onderzoek veertig jaar na de feiten wel verder met twee nieuwe en aannemelijke pistes. De ene loopt uit op een dood spoor, de andere wordt nog onderzocht door de politie. Dat doen weinig true crimers hem na.

Beluister Waar is zuster Gabrielle? >