Leuvense gerechtelijke politie rolt organisatie op die fortuin verdiende met cocaïnehandel

De Leuvense federale gerechtelijke politie heeft, samen met de Nederlandse regionale politiediensten van Zeeland, West-Brabant en Rotterdam en de Spaanse Guardia Civil, een criminele organisatie opgerold die 180 miljoen euro zou verdiend hebben met cocaïnehandel. Dat melden het Leuvense parket en Europol.

Vijf verdachten werden opgepakt en nog anderen worden opgespoord, terwijl de politie 1,2 miljoen euro aan cryptocurrency’s, 50.000 euro cash, luxewagens en -producten, twee bedrijfspanden en een woning in beslag nam.

Het onderzoek ging eind oktober 2021 van start op basis van geanalyseerde Sky ECC-berichten. ‘Die wezen op de aanwezigheid van een grootschalig crimineel netwerk dat opereerde vanuit de regio Leuven, maar vertakkingen had in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai’, zegt het Leuvense parket. ‘Een heel netwerk van Sky ECC-gebruikers werd ontward en de kern van de criminele organisatie werd verder afgelijnd. Verdere analyse van de inhoud van de berichten leidde tot het blootleggen van een gigantische cocaïnetrafiek vanuit diverse Zuid-Amerikaanse havens naar diverse havens in Europa.’

Door het uitgebreide netwerk van contacten in de diverse havens slaagde de organisatie erin meerdere tonnen cocaïne binnen te smokkelen en voor grove winsten door te verkopen, aldus het Leuvense parket: ‘Opvallend was de professionaliteit en flexibiliteit die de organisatie aan de dag legde. Zo slaagde ze erin om tot bij het ontsleutelen van het Sky ECC-netwerk volledig onder de radar te blijven. Verder maakten de verdachten gebruik van diverse coverfirma’s en modi operandi om de autoriteiten in de diverse landen te omzeilen en grote hoeveelheden cocaïne binnen de EU te verhandelen. Zo verliepen de transporten niet enkel via de zeehavens, maar ook via de luchthavens.’

180 miljoen euro

Volgens het parket verdiende de organisatie naar schatting meer dan 180 miljoen euro aan de lucratieve cocaïnetrafiek. Dat geld werd via diverse witwasmechanismes opnieuw in het reguliere circuit gebracht. Enerzijds werd het geïnvesteerd in cryptomunten en anderzijds in diverse vastgoedprojecten in binnen- en buitenland.

Op 30 en 31 maart vielen Belgische speurders binnen op negen adressen in Leuven, Lubbeek, Boutersem, Rumst, Antwerpen en Sint-Agatha-Berchem, terwijl in Nederland acht huiszoekingen werden uitgevoerd en in de Spaanse hoofdstad Madrid één. Daarbij werden in totaal vijf personen gearresteerd.

‘Een van hen, een 36-jarige man uit Lubbeek, werd door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst’, gaat het Leuvense parket verder. ‘De raadkamer bevestigde dinsdag 4 april zijn verdere aanhouding. Een tweede verdachte, een 33-jarige man met Spaans-Marokkaanse dubbele nationaliteit, werd aangehouden in Spanje met het oog op zijn overlevering. De overige drie gearresteerden, familieleden, mochten na verhoor beschikken.’

Crypto-onderzoek

De speurders namen ook ongeveer 1,2 miljoen euro aan cryptocurrency’s in beslag op diverse cryptoplatformen. Dat gebeurde na een doorgedreven onderzoek van diverse cryptoplatformen waarbij de Leuvense FGP bijstand genoot van het European Financial and Economic Crime Centre van Europol, gespecialiseerd in crypto-onderzoek.

‘Ook werden 50.000 euro cash, een Audi Q3, exclusieve juwelen, horloges en luxeartikelen in beslag genomen’, voegt het parket toe. ‘De diverse bankrekeningen van de verdachten werden geblokkeerd en er werd beslag gelegd op twee bedrijfspanden en een woning in Nederland. Ten slotte werden ook tal van gsm-toestellen aangetroffen, waaronder mogelijk nieuwe PGP-telefoons die de verdachten gebruikten voor hun criminele activiteiten.’

Lees ook