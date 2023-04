Lancering satelliet Juice last-minute uitgesteld

De Europese satelliet Juice was volledig klaar voor zijn acht jaar durende ruimtereis richting Jupiter. De lancering was voorzien om 14.15 uur Belgische tijd, maar werd op het allerlaatste nippertje uitgesteld wegens risico op blikseminslagen.

Het ruimtetuig zou vertrekken vanaf de ESA-basis in Frans-Guyana waar alles in gereedheid werd gebracht voor de lancering. Alle technologische parameters waren in orde, maar weersverwachtingen gooiden roet in het eten. Morgen wordt om 14.14 uur Belgische tijd een nieuwe poging ondernomen, dat zegt het Europese lanceerbedrijf Arianespace op Twitter.

De missie naar Jupiter is nodig om te onderzoeken of er leven mogelijk is in de diepe oceanen van de ijsmanen rond de planeet. Juice staat voor Jupiter Icy Moons Explorer en is dus voornamelijk een maanverkenningsmissie.

Juice zal na lancering niet meteen koers zetten naar zijn eindbestemming, maar eerst langs Venus en drie keer langs de Aarde passeren. Dat is de zuinigste route, maar niet de kortste. Door scheervluchten langs de planeten te maken, kan de zwaartekracht de satelliet een zetje geven en is er minder brandstof nodig.

De satelliet zal een traject van 5 miljard kilometer afleggen en zal, als alles goed gaat, in juli 2023 zijn eindbestemming bereiken.

Ook koning Filip was aanwezig op de plek waar de lancering zou doorgaan. Voor het eerst werd hij bij een officieel bezoek vergezeld door zijn zoon prins Gabriël.

