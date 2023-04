Kersthit Mariah Carey officieel tot Amerikaans cultureel erfgoed verklaard

De bekende kersthit All I want for Christmas is you van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey is toegevoegd aan het Amerikaanse culturele erfgoed.

Het nummer is volgens Amerikaanse media opgenomen in de National Recording Registry, een verzameling van liedjes die voor het nageslacht bewaard moeten blijven.

Het nummer uit 1994 geldt wereldwijd als een moderne kerstklassieker. Het nummer verbrak diverse records: zo werd het lied op 24 december 2022 meer dan 21 miljoen keer gestreamd op Spotify. Onder anderen Michael Bublé en Shania Twain namen een cover op en het nummer stond centraal aan het einde van de hitfilm Love actually.

Behalve de hit van Carey zijn ook Like a virgin van Madonna uit 1984 en All hail the queen van Queen Latifah uit 1989 in de collectie opgenomen.

De bibliotheek maakt haar selectie op basis van een advies van een commissie en honderden ingezonden suggesties. Het National Recording Registry bestaat sinds 2000 en bewaart nu enkele honderden opnames.

