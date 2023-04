Feist troost en inspireert: de beste pop- en jazzalbums van het moment

Loopt u verloren in het eindeloze streamingaanbod? Onze muziekrecensenten selecteren de meest prikkelende platen van het moment.

Pop Feist Multitudes

Voor haar zesde album vertrok Leslie Feist vanuit de slaapliedjes die ze zong voor haar dochter. Ze maakt er een doorvoeld en intimistisch songboek van, met twaalf songs die werden geïnspireerd door de cyclus van leven en dood. Feist zingt hoog en kwetsbaar, het resultaat is troostend en inspirerend.

Lees de recensie >

Jazz Dishwasher_ Dishwasher_

Er blijven maar boeiende, hippe jazzbands opstaan in ons land. Het Gentse trio Dishwasher_ werd vorig jaar uitverkoren tot Jong Jazztalent op het podium van Gent Jazz, en hun debuut voldoet aan de hoge verwachtingen. De band smokkelt invloeden uit de Balkan in de muziek, maar klinkt ook vaak als jazzrock op speed. Dan is het moeilijk stilzitten.

Lees de recensie >

Rock Blondshell Blondshell

Op haar debuut doet de Californische Sabrina Teitelbaum de jaren 90 van Hole, Liz Phair en PJ Harvey opnieuw fris klinken, met catchy melodieën en puntige gitaren. Exen moeten het aan de lopende band ontgelden, maar het liefdesleed komt met zelfspot en kwinkslagen. Voor wie Boygenius nét iets te braaf vindt.

Lees de recensie >

Indie Daughter Stereo mind game

Op zijn eerste langspeler in zeven jaar tijd gaat het Britse trio rond Elena Tonra relationele en geografische uitdagingen te lijf. Die wordt gesymboliseerd door water, dat vaak terugkeert in de nog steeds onverbloemd bijtende teksten van Tinra. Glitterend gitaarspel en orkestrale toevoegingen zorgen voor een toegankelijk album.

Lees de recensie >

POP Spinvis Be-bop-a-lula

Niemand bezingt het verval, de uitgesleten paden, de plichtnummers zo kwetsbaar als Erik de Jong. Op de hoes van zijn zevende album tekent hij zichzelf als een schreeuwer in een over­verhitte wereld. Met veel trage popsongs en enkele vervreemdende, spacy effecten levert hij een van zijn beste platen af.

Lees de recensie >

Jazz Schroothoop Macadam

Geen betere naam dan Schroothoop voor een Brussels jazztrio dat zijn instrumenten uit ‘objets trouvés’ bij ­elkaar knutselt. Op zijn tweede album doet Schroothoop wonderlijke dingen met houtresten, metaalafval en ­gedumpt plastic. Maar het is meer dan een gimmick: de toon is vaak bezwerend en exotisch, als het geluid van de betonnen jungle.

Lees de recensie >

Jazz Cécile McLorin Salvant Mélusine

Op deze plaat horen we de Amerikaanse jazzzangeres Salvant vooral in het Frans, een taal die ze kent via haar moeder. Ze brengt er eigen composities in, maar ook covers van onder meer ­Véronique Sanson. Het spectrum dat ze bestrijkt is breed: er is chanson, maar ook 14de-eeuwse folk met Afrikaanse percussie. Mélusine werd een diverse plaat met grote klasse.

Lees de recensie >