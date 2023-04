Code rood langs Australische westkust door cycloon Ilsa

Lokale autoriteiten hebben code rood afgekondigd langs de westkust in Australië. De tropische cycloon van categorie 4 die zich boven de oceaan ten westen van Australië heeft gevormd, wordt sterker en zal naar verwachting uitgroeien tot categorie 5.

Donderdagochtend bevond cycloon Ilsa zich op ongeveer 250 kilometer van de kust van West-Australië. Momenteel gaat het nog om een cycloon van categorie 4, maar verwacht wordt dat hij categorie 5 bereikt wanneer hij donderdagavond laat aan land komt.

Volgens de Australische meteorologische dienst is een cycloon van categorie 5 ‘extreem gevaarlijk’ en kan hij veel verwoestingen aanrichten. Rukwinden met snelheden tot 285 kilometer per uur zijn mogelijk. ‘Er zal heel wat schade aan bomen, vegetatie en alle gebouwen en infrastructuur zijn. Woonwagens en auto’s zullen door de lucht geslingerd worden’, meldt de woordvoerder van het meteorologisch instituut in Australië.

Langs de toeristische steden Broome en Port Hedland werd code rood afgekondigd. ‘Er zijn levens en huizen in gevaar. U moet onmiddellijk handelen’, waarschuwen lokale veiligheidsdiensten in Australische media. Inwoners moeten zichzelf in veiligheid brengen en kunnen terecht in een van de evacuatiecentra langs de kustlijn. De hoofdweg van Broome naar Port Hedland is voor een afstand van 500 kilometer afgesloten door de autoriteiten.

Het zou de zwaarste storm in 14 jaar zijn die Australië treft. De laatste cycloon van categorie 5 dateert van 2009. Vorig jaar nog waren er grote overstromingen in New South Wales en Queensland.

