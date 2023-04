De Amerikaanse president Joe Biden toonde zich gisteravond bij een bezoek aan het Ierse Dundalk een perfecte entertainer. Hij haalde er herinneringen boven aan zijn Ierse familie.

Biden beklemtoonde zijn afkomst en zijn kennis van de Ierse geschiedenis op een bijeenkomst met zijn familieleden in bar/restaurant Windsor niet ver van het huis van zijn overgrootvader.

Het belangrijkste thema dat de president aanhaalde, was hoe hij hoop en optimisme had meegedragen uit zijn Ierse afkomst.

‘Ik heb al vaak gezegd dat Ieren de enige mensen zijn die nostalgisch zijn naar de toekomst’, zei Biden. ‘Uit wat mijn ervaring me leerde, weet ik dat hoop datgene is wat leeft in de harten van het Ierse volk.’

‘Alles wat er gebeurt, is hopen dat we dingen kunnen verbeteren en hopen dat we onze landen nauwer bij elkaar kunnen brengen’, zei hij.

Grote Hongersnood

Net als zoveel andere Ierse Amerikanen, trokken de voorouders van Biden weg uit Ierland ten tijde van de Grote Hongersnood halfweg de negentiende eeuw. Woensdag keerde Biden terug voor een vierdaags bezoek. De eerste dag vertoefde hij in Noord-Ierland, de rest van zijn verblijf vertoeft hij in de Ierse republiek.

Biden wordt vergezeld door zijn zoon Hunter en zijn zus Valerie. Zijn echtgenote Jill maakte de verplaatsing niet mee.

Even flaterde de president toen hij met lof zwaaide naar zijn neef Rob Kearney. Hij wou verwijzen naar de All Blacks, het Nieuw-Zeelandse team, maar noemde hen de ‘Black and Tans’, zoals de Britse politie werd genoemd ten tijde van de Onafhankelijkheidsoorlog. Maar Biden kreeg er de Ierse lachers mee op zijn hand.

