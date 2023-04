Stad New York stelt rattenvanger aan: ‘Ratten zijn taai, maar New Yorkers zijn taaier’

New York City is de overlast van ratten beu en heeft sinds woensdag een officiële rattenvanger in dienst. De vacature vroeg om iemand met ‘badass uitstraling’ en ‘killer instinct’ en de stad denkt dit in Kathleen Corradi gevonden te hebben.

De voormalig lerares en afvalbeheerdeskundige werd uit 900 kandidaten gekozen om de rattenpopulatie in de Big Apple onder controle te krijgen. ‘Jullie zullen mij veel zien en veel minder ratten,’ zei Corradi op een persconferentie waar ook burgemeester Eric Adams aanwezig was. ‘Hij haat ratten, ik haat ratten, elke New Yorker heeft een hekel aan ratten.’ Ze voegde daar nog aan toe: ‘Ratten zijn taai, maar New Yorkers zijn taaier’.

Naar schatting lopen er zo’n 60.000 ratten rond in New York, een verdubbeling ten opzichte van 2021. Gedurende de coronacrisis werd er flink gesnoeid in het budget voor huisvuilinzameling, volgens critici de belangrijkste reden voor de huidige knaagdierenplaag.

Corradi zet dan ook fors in op een schonere stad: ‘Ratten en omstandigheden die bijdragen tot hun verspreiding zullen niet meer getolereerd worden: geen vuile voetpaden meer, geen verlaten ruimtes meer of schaamteloos gegraven holen’, zo stelde de kersverse rattenvanger.

De officiële functietitel van Corradi is directeur knaagdierbestrijding. Voor haar nieuwe job mag ze jaarlijks 155.000 dollar (140.950 euro) op haar bankrekening bijschrijven.

Ook in Belgische steden zorgen ratten voor overlast: Kortrijk heeft er maar liefst twee rattenvangers voor in dienst.

