Vandaag is het ’s ochtends nog bewolkt met kans op een ­regen- of onweersbui. In het westen is het snel droog en geleidelijk verschijnen er bredere opklaringen vanaf de kust. De temperaturen blijven aan de lage kant voor de tijd van het jaar bij maxima tot 11 graden. Bovendien waait er nog steeds een vrij krachtige zuidwestenwind.