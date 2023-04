‘Slapen ze?’, vraag ik wanneer hij bij me onder de luifel komt zitten rond tien uur ’s avonds. Hij knikt. We zijn nog niet lang thuis van Turnhout. De afgelopen maanden werd mijn ouders bezoeken bijna een pelgrimstocht. Met drie kwetterende kindjes en een puppy Antwerpen passeren met de ­auto is geen sinecure. De onophoudelijke files maken dat een bezoekje in de Kempen ver op voorhand gepland moet worden en er best een ruime dag voor uitgetrokken wordt.