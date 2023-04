Trump dient klacht tegen ex-advocaat Cohen en vordert 500 miljoen dollar

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump klaagt zijn ex-advocaat Michael Cohen aan voor contractbreuk en eist 500 miljoen dollar aan schadevergoeding en boetes.

In een burgerlijke rechtszaak die woensdag is aangespannen in de Amerikaanse staat Florida, beschuldigt Trump Cohen ervan zijn wettelijke verplichtingen jegens hem te hebben geschonden. Dat melden meerdere Amerikaanse media eensluidend. Zo zou Cohen zich niet aan de geheimhoudingsovereenkomst met zijn cliënt gehouden hebben omdat hij vertrouwelijke informatie doorgaf en, volgens Trump, onwaarheden verspreidde in boeken, podcasts, series en publieke verklaringen in de media. ‘Dit was met kwade bedoelingen en voor volkomen eigen doeleinden’, staat te lezen in de beschuldiging.

Cohen is de kroongetuige in de aanklacht vorige week in New York tegen Trump in verband met zwijggeldbetalingen. Cohen (56) heeft toegegeven dat hij pornoster Stormy Daniels 130.000 dollar heeft betaald om te voorkomen dat ze zich spreken over haar vermeende affaire met Trump, tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Cohen werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar cel, maar mocht vanwege de coronapandemie een deel van zijn straf in huisarrest uitzitten. Hij pleitte ook schuldig aan liegen tegen het Congres.

De advocaat werkte meer dan tien jaar voor Trump en was een centrale figuur in verschillende zaken waarbij Republikeinen betrokken waren. Reageren doet hij via zijn advocaat: ‘De heer Trump misbruikt het rechtssysteem opnieuw als een vorm van intimidatie en intimidatie tegen Michael Cohen’, zei Lanny Davis, de advocaat van Cohen, in een verklaring waarover CNN bericht. ‘De heer Cohen laat zich niet afschrikken en heeft er alle vertrouwen in dat de rechtszaak zal mislukken op basis van de feiten en de wet’, voegde hij er nog aan toe.