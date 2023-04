Voorlopig geen nieuwe vergunningen meer voor taxi’s

Het uitvoeringsbesluit van het taxidecreet is op 30 maart 2023 vernietigd door de Raad van State. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) woensdag. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat er geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen meer kunnen worden afgeleverd.

Het taxidecreet werd in het voorjaar van 2019 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. De bestaande vaste tarieven werden geschrapt. Exploitanten konden voortaan zelf hun prijs bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdween, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopte daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moest het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen.

Het uitvoeringsbesluit werd “om zuiver procedurele redenen” vernietigd, aldus de verklaring van het kabinet van minister Peeters. Dat is het gevolg van een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector, meldt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden.”

De Vlaamse regering heeft daarvoor woensdag “de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen”, aldus het kabinet. Het is nog niet duidelijk wanneer dat aangepast Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van kracht zal zijn.

Juridische risico’s

Het concrete gevolg van de vernietiging van het uitvoeringsbesluit is dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, net als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen niet langer van kracht zijn. Daarom vraagt de Vlaamse overheid de lokale besturen om geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen af te leveren, omdat daar op dit moment juridische risico’s aan verbonden zijn. Zij die al beschikken over vergunningen en een bestuurderspas, kunnen hun job blijven doen.

Het arrest van de Raad van State heeft geen impact op de handhaving door politiediensten, klinkt het nog bij het kabinet van minister Peeters, maar politiediensten kunnen enkel controleren of de bestuurders en exploitanten over de juiste vergunningen en bestuurderspassen beschikken en betaald hebben.