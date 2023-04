Elia trekt schommelende nettarieven weer in

De Elia-nettarieven zullen vanaf volgend jaar dan toch niet oplopen wanneer stroom schaars is. De hoogspanningsnetbeheerder stopt zijn gecontesteerde plan voor schommelende tarieven in de koelkast.

Dat bericht De Tijd woensdagavond.

Zowel vanuit de industrie als van de distributienetbeheerders die de stroom verder tot bij gezinnen en kleine bedrijven brengen, kwamen tijdens een marktbevraging heel wat opmerkingen. Elia besliste daarom de invoering van dynamische nettarieven, waarvan de hoogte van uur tot uur varieert, voorlopig uit te stellen. De Elia-nettarieven blijven de komende jaren gewoon bestaan uit een jaarbedrag en een vast tarief per verbruikte megawattuur, vernam De Tijd.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid over het gebruik van het hoogspanningsnet. Voor het gebruik van het onderliggende distributienet is er wel een nieuwe, variabele vergoeding op basis van het piekverbruik, het zogenaamde capaciteitstarief. Die maatregel gaat wel gewoon door.

Investeringen jagen nettarieven omhoog

De tarieven voor het gebruik van het hoogspanningsnet worden via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan zowel gezinnen als bedrijven en zullen door een investeringsgolf de komende jaren fors de hoogte in gaan. Elia moet tegen 10 mei zijn finale tariefvoorstel doorgeven aan de energiewaakhond CREG voor de periode 2024-2027.

In zijn eerste ontwerpvoorstel voorziet Elia in een stijging van de nettarieven met zo’n 80 procent in de periode 2024-2027. Als de CREG groen licht geeft, betekent dat volgens De Tijd dat de Elia-nettarieven voor een gemiddeld gezin met iets minder dan 40 euro per jaar omhooggaan.