Ook Belgisch vrouwenteam turnen heeft WK-ticket turnen beet

De Belgische vrouwenploeg is woensdag op het EK turnen in het Turkse Antalya op de zevende plaats geëindigd in de teamcompetitie. Op die manier verzekeren ze zich van een plaats op het WK artistieke gymnastiek in Antwerpen (30 september-8 oktober). De Belgische equipe haalde ook vijf plaatsen in een individuele finale binnen.

Lisa Vaelen (De Gympies Keerbergen), Jutta Verkest (Gymflex vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen) en Aberdeen O’Driscoll (Gym Wardin - FfG) turnden tijdens de kwalificaties een totaalscore van 154,996 punten bijeen. Hiermee eindigden ze op de zevende plaats in het teamklassement en kwalificeerden ze zich, net als de mannen, voor het WK in Antwerpen.

Individueel presteerde Lisa Vaelen sterk, die haar opwachting maakt in de allroundfinale en toestelfinale op de sprong en de brug. Fien Enghels turnde eveneens sterk en ze plaatste zich voor de toestelfinale aan de balk. Ze is ook eerste reserve voor de finale aan de brug. Maellyse Brassart kwam net zoals Lisa Vaelen allround in actie en kwalificeerde zich eveneens voor de finale met de 24 beste allroundgymnastes.

De Belgische vrouwen konden in Turkije niet rekenen op speerpunt Nina Derwael, die out is met een schouderblessure.

Dinsdag verzekerden de Belgische mannen zich al van een ticket voor de teamcompetitie van het WK artistieke gymnastiek in Antwerpen. Ze eindigden op de achtste plaats in het teamklassement na de kwalificaties.

Individueel plaatste Maxime Gentges zich voor de finale aan het paard met bogen. Viktor Martinez en Luka Van den Keybus stootten door naar de allroundfinale.