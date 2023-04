De Oekraïense president wil dat de wereld reageert op twee ­video’s die op sociale media rondgaan.

Op de ene is te zien dat iemand wordt onthoofd, vermoedelijk een Oekraïense militair. ‘De wereld moet deze video van de executie van een Oekraïense krijgsgevangene zien’, zegt Zelenski. Volgens de Oekraïense president gaat het niet om een geïsoleerd incident. ‘Deze video toont Rusland zoals het is.’ Op een andere video liggen twee soldaten naast een kapotgeschoten voertuig. Waarschijnlijk zijn het Oekraïense soldaten. Hun handen zijn ook afgehakt. Die video lijkt te zijn gemaakt door ­Wagner-huurlingen.

Volgens zijn minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba is Rusland erger is dan terreurgroep Islamitische Staat. Hij vindt het absurd dat Rusland momenteel de voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad. ‘De Russische terroristen moeten uit ­Oekraïne en de VN geschopt worden, en verantwoordelijk ­gehouden worden voor hun misdaden.’ Hij wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag de zaak direct onderzoekt.

De authenticiteit en herkomst van de video‘s zijn niet onafhankelijk te verifiëren, maar de ­Oekraïense autoriteiten ­beschouwen de beelden als echt. Rusland wil meer duidelijkheid over de authenticiteit van de ­video. ‘Het gaat natuurlijk om gruwelijke beelden’, zegt Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin. ‘In deze wereld van ­fakes, moeten we zeker zijn van de echtheid ervan.’