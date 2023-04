Arbeider (25) verongelukt op bouwwerf in Geldenaken

In het Waals-Brabantse Geldenaken is woensdag een 25-jarige arbeider om het leven gekomen bij een incident met een graafmachine. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat Waals-Brabant dat een onderzoek heeft geopend.

De brandweer van de zone Waals-Brabant werd woensdag omstreeks 10.00 uur opgeroepen voor een tussenkomst op een bouwwerf aan de Waversesteenweg.

Een arbeider, die in een greppel aan het werk was, werd per ongeluk aan het hoofd en de rug geraakt door de bak van een graafmachine. Het 25-jarige slachtoffer overleed ter plaatse ondanks reanimatiepogingen.