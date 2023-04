Zijn club moet Sofian Kiyine in de strengst mogelijke bewoordingen veroordelen.

Racisme en roekeloos rijden

Oud-Heverlee Leuven en de Voetbalbond zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop de New York Red Bulls en de Major League Soccer (MLS) afgelopen zaterdag reageerden op de racistische opmerking van Dante Vanzeir tijdens de match van de Red Bulls tegen San Jose Earthquakes. ­Terwijl zowel de New York Red Bulls (‘Wij dulden geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie’) als de MLS (‘Wij hanteren een nultolerantie voor beledigend en kwetsend taalgebruik’) meteen de puntjes op de i zetten, is het nog altijd wachten op een krachtige veroordeling door OHL of de bond van speler Sofian Kiyine, nadat die op 30 maart door véél te snel te rijden in ­Flémalle met zijn auto in een sporthal was beland en daar ei zo na een groep jongeren had gedood. Tot dusver moeten we het doen met ceo Peter Willems die zei dat hij ‘erg geschrokken en geschokt’ was bij het zien van de beelden, dat de club ‘veel belang hecht aan verkeersveiligheid’ en van de spelers verwacht dat ze een ‘gepaste rijstijl’ hanteren.

Racisme is een ernstig maatschappelijk probleem, maar roekeloos rijgedrag is dat evenzeer. In ons land stierven in 2022 521 mensen in het verkeer. Volgens Vias is 30 procent van de dodelijke ongevallen het rechtstreekse gevolg van overdreven of ­onaangepaste snelheid. OHL heeft Kiyine, die het ziekenhuis inmiddels heeft mogen verlaten, voor onbepaalde duur op non-actief gezet en herhaalt dat de club het ­onderzoek afwacht. Maar op een krachtige stellingname over overdreven snelheid in het verkeer, zoals de New York Red Bulls en de MLS dat deden ten aanzien van racisme, discriminatie en intimidatie in de sport, is het nog altijd wachten.

Leuven