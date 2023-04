Rusland scherpt zijn mobilisatiewet aan. Tegelijk werkt het voort aan de verdedigingslinies in Oekraïne. Het versterkt de vrees dat de oorlog lang zal duren.

Toen president Poetin in september vorig jaar 300.000 mannen onder de wapens riep, was dat voor duizenden Russen het signaal om onder te duiken of de koffers te pakken en naar het buitenland te vertrekken ...