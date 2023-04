Charles Michel voelt zich onterecht geviseerd. De voorzitter van de Europese Raad betreurt dat de kritiek op zijn ‘reislust’ de aandacht afleidt van de fundamentele kwestie: ‘Hoe kan de EU een invloedrijke speler worden die niet zwaar afhankelijk is van de VS of China?’

Het verhaal in de krant Le Monde over zijn ‘reislust’ en de kritiek op het gebruik van vervuilende privéjets, ook voor kleinere afstanden, heeft Charles Michel ‘sterk getroffen’. ‘Het is niemand ontgaan ...