Dorian Godon verrast vriend en vijand in Brabantse Pijl

Dorian Godon is de onverwachte winnaar geworden van een kletsnatte en koude Brabantse Pijl. De 26-jarige Fransman begon op kop de sprint en haalde het moeiteloos van de 22-jarige Ier Ben Healy, die vergat geschiedenis voor zijn land te schrijven. Kopman Benoît Cosnefroy die nog uit het pak wegsprong, zag in de verte zijn luitenant een heel mooie zege pakken, de zevende uit zijn carrière.

Veel viel er de eerste koersuren niet te vertellen. Het was wachten tot de rechtstreekse uitzending vooraleer het peloton in actie schoot. Vier durvers kregen vrij snel groen licht van het peloton. Al na twaalf kilometer was de vroege vlucht een feit. Zaten aan boord: onze landgenoten Sander De Pestel (Flanders-Baloise), Johan Meens (Bingoal-WB), de Noor Tord Gudmestad (Uno-X) en de Ierse kampioen Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). Opvallend was wel dat het kwartet al na 34 kilometer een voorsprong van 6’20” had. Wat in het moderne wielrennen staat voor een reuzegrote kloof. Even voor halfkoers had het kwartet iets minder dan vijf minuten voorgift. Dat kwam omdat AG2R-Citroën van Benoît Cosnefroy de koers in handen begon te nemen.

De finale begon al op 85 km van het einde. Een woelige periode waarin Arnaud De Lie een leegloper kreeg, wat later Xandro Meurisse met een lekke achterband stond, maar er ineens gevallen werd. Bij het opdraaien van de Hertstraat (helling 7) vielen o.a. Lawrence Naesen en Vegard Staeke Langen. Wat later kwam Jason Osborne spectaculair ten val door een fout manoeuvre van twee renners voor hem. O.a. Nick Schultz (Israel – Premier Tech) zat op de grond, terwijl op dat moment Quinn Simmons het peloton liet lopen.

Ineos-Grenadiers zorgde voor de versnelling waardoor het peloton uit elkaar spatte, maar het was Benoît Cosnefroy die in de gietende regen de sloophamer bovenhaalde.

Op 55 km van de finish moest Sander De Pestel op de Moskensstraat voorin de drie medevluchters laten lopen. Zijn plaats werd in geen tijd ingenomen door Rémi Cavagna die aan vier kilometer hardrijden voldoende had om de kloof van een uitgedund peloton naar de koplopers te overbruggen. Alleen de 21-jarige Noor Tord Gudmestad kon het tempo van de TGV van Clermont-Ferrand aan.

Op 44 km van de streep kwamen ook de Ier Ben Healy (EF Education-EasyPost), de Deen Andreas Kron (Lotto-Dstny), de Fransman Dorian Godon (AG2R-Citroën) en de Zweed Lucas Eriksson (Tudor Cycling) voorin aansluiten zodat we met zes vluchters het laatste koersuur in trokken.

Toen de voorsprong één minuut was probeerden eerst Bahrain Victorious en daarna Cofidis het peloton op sleeptouw te nemen.

Voorin werd alweer door Rémi Cavagna de kopgroep gehalveerd. Hij ging weg net vóór de Hagaard (21 km van de streep) waar Healy en Godon hem overrompelden, maar we waren wel Kron, Eriksson en Gudmestad kwijt.

Ineens lagen de kaarten voor Lotto-Dstny en Uno-X anders want op 16 km was de kloof nog 1’09”.

Het werd een ware uitputtingsslag in en rond Overijse. Op de beklimming van de Hertstraat (helling 22 van de 25) lieten Godon en Healy hardrijder Cavagna achter. De Ier van EF Education-Easypost en de Fransman van AG2R-Citroën waren de beste klimmers van een kopgroep van zes en gingen voor een koppeltijdrit van zestien kilometer.

Het peloton was toen al uitgeteld. Lotto-Dstny, Soudal – Quick-Step, Uno-X en Tudor moesten te laat van troefkaart wisselen nadat Andreas Kron, Rémi Cavagna en de ook al piepjonge Tord Gumestad en Lucas Eriksson voorin werden gelost. Voor één keer kwam Alpecin-Deceuninck niet in het stuk voor, terwijl topfavoriet Cosnefroy met Godon niet eens hoefde te koersen.

Top tien:

1. Dorian Godon

2. Ben Healy

3. Benoît Cosnefroy

4. Rémi Cavagna

5. Romain Zingle

6. Alexander Kamp

7. Arnaud De Lie

8. Andrea Bagioli

9. Toms Skujins

10. Kim Heiduk