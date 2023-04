Nieuw onderzoek toont dat de westerse sancties zo lek zijn als een zeef. De export van computerchips ‘made in USA’ vanuit China en Hongkong naar Rusland is vertienvoudigd sinds de start van de oorlog.

Er zitten nog steeds grote gaten in het net van westerse sancties tegen het oorlogszuchtige Rusland. Moskou bleef ook na de inval in Oekraïne via allerlei sluiproutes volop hoogwaardige Amerikaanse chips ...