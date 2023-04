‘Het is naïef is om te denken dat de leerkracht onaantastbaar is’

Wat als een goed gesprek tussen school en leerling niet meer volstaat en een procedure onvermijdelijk is? Is de advocaat een overbodige speler in dit verhaal? Of is hij net de verdediger van de basisrechten van de leerling?





Onderwijsadvocaten Sabien Lust en Christophe Vangeel nuanceren het negatieve imago van hun beroep. ‘We begrijpen de angst van de scholen niet. Wij gaan enkel na of ze hun eigen regels hebben gevolgd. Vertrouwen is goed, maar we hebben ook geleerd dat niet iedereen het altijd even goed meent.’

Deze tweede week van de paasvakantie brengen we een wat andere DS Vandaag dan u van ons gewoon bent. In vier afleveringen gaan we op zoek wat de redenen zijn voor en de gevolgen van de juridisering van het onderwijs. Waarom vechten steeds meer leerlingen de beslissingen van de klassenraad aan en wat zijn daar de gevolgen van?

De eerste aflevering kan je hier beluisteren, de tweede vind je hier.

Productie Eva Droogmans | Met Hasna Hajji (adjunct-directeur van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen), Christophe Vangeel (onderwijsadvocaat), Els *(anoniem), Sabien Lust (onderwijsexperte van de UGent), Karen De Blende (directrice van het Sint Lutgardis instituut in Lievegem), Frank Dumarey (leerlingenbegeleider van het Sint Lutgardis instituut in Lievegem), Philippe Requin (oud-leraar aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder), Klaas Maenhout (onderwijsexpert van De Standaard) | Chef podcast Bart Dobbelaere

