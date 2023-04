U kon het dinsdag al lezen: zandstormen teisteren China. Het fenomeen speelt zich vooral in het noorden af. Daar is een gebied van 2,29 miljoen vierkante kilometer getroffen, 74 keer de oppervlakte van België. De storm komt uit de Gobiwoestijn, die in het noorden van China en het zuiden van Mongolië ligt. De storm zou woensdag wegtrekken in de richting van Japan en Zuid-Korea.