Prins Harry zal kroning Charles bijwonen, echtgenote Meghan Markle niet

De Britse prins Harry zal op 6 mei de kroning van koning Charles in Westminster Abbey bijwonen, maar zijn echtgenote Meghan Markle niet. Zij blijft thuis in Californië met de kindjes Archie en Lilibet, zo bevestigde Buckingham Palace woensdag aan de Daily mail.

De 2.000 genodigden hadden tot 3 april de tijd om te laten weten of ze op 6 mei naar de kroning van Charles zouden komen of niet. Tot ergernis van Buckingham Palace liet het antwoord van prins Harry en echtgenote Meghan Markle wat langer op zich wachten, maar intussen hebben ze hun plannen toch bekendgemaakt. Prins Harry zal wel degelijk aanwezig zijn op de kroning, Meghan Markle niet. Zij blijft volgens Buckingham Palace samen met hun twee kinderen Archie en Lilibet thuis in Californië.

