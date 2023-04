Philippe Close: ‘Ik was mezelf dood aan het roken, een psycholoog-tabacoloog heeft me geholpen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Opmerkelijk

We schreven vorige week nog over N-VA-minister Zuhal Demir als alomtegenwoordige stokebrand van de Wetstraat. Intussen is haar honger in Vlaanderen en België blijkbaar gestild en trok Demir richting Nederland. Daar haalde ze in de Nederlandse talkshow Op1 uit naar het bezoek van Eurocommissaris Frans Timmermans aan Caroline van der Plas, de voorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB). ‘Ik denk dat het een beetje voor de show was, want als je de klimaatplannen van meneer Timmermans ziet, dan denk ik niet dat mevrouw Van der Plas daarmee akkoord gaat. Dat is gewoon voor de tribune en voor beide ego’s. Heel opmerkelijk.’

Op Twitter gaat Demir daar nog wat op door. ‘Opmerkelijk, noem ik het. Enerzijds heb je Frans Timmermans die als klimaatpaus allerlei doelen vastklikt, anderzijds komt diezelfde Timmermans vandaag de indruk wekken dat er nog heel veel manoeuvreerruimte is in Nederland. Opmerkelijk.’ Hebben we al gezegd dat ze het opmerkelijk vindt?

Rookverslaving

In een interview met het weekblad Knack doet Philippe Close, PS-burgemeester van Brussel, een opvallend eerlijke uitspraak over zijn rookgedrag. ‘Ik rookte jarenlang twee pakjes per dag. Ik was mezelf letterlijk dood aan het roken’, zegt hij. ‘Een psycholoog-tabacoloog van het Jules Bordet Instituut heeft me geholpen om te stoppen.’

Close doet de ontboezeming na een vraag over de vele kritiek op de gebruikersruimte in Brussel waar verslaafden in veilige omstandigheden drugs kunnen gebruiken. ‘Ik ga er nog een tweede openen’, reageert Close. ‘Verslaafden en families moeten hulp krijgen om hun leven opnieuw op de rails te zetten. Het gaat er niet om drugs te promoten, zoals tegenstanders beweren, maar om het probleem beheersbaar te maken. In de risicobeperkende gebruikersruimte in de Woeringenstraat hebben zich al 700 mensen ingeschreven. Ze worden daar omkaderd door de vzw Transit, die al meer dan dertig jaar met verslaafden werkt. Als je van een alcohol- of tabaksverslaving af wil, is er een waaier aan programma’s en hulpverlening.’

Opmerkelijk (2)

De aankondiging van de komst van Demir naar de Nederlandse talkshow was trouwens toch wat opmerkelijk. ‘Terwijl Nederland nog midden in een stikstofimpasse zit, is de Vlaamse minister van Stikstof Zuhal Demir er wel al uit. Wat kunnen wij leren van onze zuiderburen?’, zo klonk het.

Nochtans is ook in Vlaanderen het laatste woord over het stikstofakkoord nog lang niet gezegd. Coalitiepartner CD&V kondigde al meermaals aan dat ze het licht niet op groen zetten als de N-VA straks niet akkoord gaat met een soepeler vergunningsregime vanaf 2025. Maar dat liet Demir bij Op1 toch even achterwege. ‘Het was bij ons ook heel heftig’, zei ze. ‘Maar ik heb op voorhand mijn toer gedaan in alle provincies, waarbij we de zalen lieten vollopen met veel boze landbouwers. Ik begrijp ook hun boosheid. Het dossier werd als een tikkende bom doorgegeven van de ene minister op de andere. Maar ik ben vrij snel overgeschakeld naar een stikstofplan en een paar maanden geleden zijn we tot een akkoord gekomen.’ De vraag blijft of dat akkoord straks wel nog standhoudt.

Lees ook