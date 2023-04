Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft de woning waarin vier vrijwilligers vanaf deze zomer een jaar zullen wonen om het leven op Mars te simuleren voorgesteld. Nasa wil met dit project toekomstige missies naar de rode planeet voorbereiden. Opvallend: het huis is gemaakt met een 3D-printer.

Vier vrijwilligers zullen gedurende een jaar doen alsof ze op Mars leven. Dat zullen ze doen in de Mars Dune Alpha, een 3D-geprint huis in het onderzoekscentrum van de Nasa in Houston, in de staat Texas. 3D-printen is ‘een van de technologieën die Nasa onderzoekt om mogelijke verblijfplaatsen te bouwen op andere planeten of op de maan’, stelt Nasa-verantwoordelijke Grace Douglas op de Nasa-website.

Het huis is zo’n 160 vierkante meter groot en bevat vier privévertrekken en een gemeenschappelijke badkamer met douche en toilet. Naast speciale werkplekken en een medische post, is er ook een ontspanningsruimte met onder andere bordspellen en een PlayStation 3. Verder is er ook een loopband aanwezig die de fysieke activiteiten op Mars zal simuleren. ‘We kunnen ze niet zes uur aan een stuk rondjes laten lopen’, zegt Nasa-verantwoordelijke Suzanne Bell in The Guardian. In overdekte serres zullen de deelnemers voedsel als tomaten en sla kunnen kweken, waardoor Nasa de kwaliteit en haalbaarheid van haar plan om gewassen op Mars te kweken, kan evalueren.

Zandbak

Het meest opvallende is de zandbak van ongeveer 110 vierkante meter. Via een valse luchtsluis kunnen de deelnemers, gekleed in ruimtepakken, naar het buitengedeelte, een luchtbel gevuld met rood zand en elementen die het landschap van Mars nabootsen. Daar zullen de vier astronauten ruimtewandelingen maken, maar ook testen in het weerstation en andere missies uitvoeren. Ze zullen bijvoorbeeld rotsen identificeren, fotograferen en analyseren of apparatenen zonnepanelen onderhouden. Dankzij virtual reality en de loopbanden kunnen ze urenlang wandelen, waardoor het zal lijken alsof ze de rode planeet echt doorkruisen.

Die experimenten moeten inzichten opleveren over hoe mensen op Mars kunnen overleven. Daarnaast zal de Nasa ook fysieke en mentale stress nauwlettend in de gaten houden. Om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen, zal er bijvoorbeeld de voedselvoorraad beperkt worden, zullen er apparaten uitvallen en zal de werkdruk zwaar zijn. ‘We zijn zeer geïnteresseerd in de stressreactie op zo’n situatie, vooral in die langdurige isolatie en opsluiting’, stelt Bell. De deelnemers zullen regelmatig bloed laten afnemen en psychologische testen ondergaan.

Nasa maakte de namen van de vier die in juni het huis zullen betreden nog niet bekend, al is het wel geweten dat het geen astronauten zullen zijn. De selectie gebeurt wel volgens dezelfde criteria als voor het astronautenkorps. Ze moeten een diploma in een van de STEM-gebieden hebben en voldoen aan een bepaald fysiek en psychologisch profiel.

In 2030 hoopt het ruimteagentschap mensen naar Mars te kunnen sturen. De eerste missie zou een reis van negen maanden zijn, waarna de astronauten tweeënhalf jaar op het oppervlak verblijven. De voorbereidingen voor die reis zijn in volle gang met het Artemis-programma, dat mensen naar de maan stuurt. Als onderdeel van dat programma lanceert Nasa Gateway, een ruimtestation dat rond de maan zal draaien en als tussenstop zal dienen voor missies naar Mars.

