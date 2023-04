Jozef Aerts (59) en zijn Ecuadoraanse vrouw Deicy Leon Lindao (56) zijn al twintig jaar samen. Zij moest haar job als poetsvrouw recent opgeven door ernstige artrose, hij maakte van zijn passie zijn beroep. ‘Ik kan bijna elke leerling leren houden van wiskunde.’

We hoeven niet lang te zoeken naar het huis van Jozef – ‘jullie mogen Jef zeggen’ – en Deicy, op de Herentalsebaan in Deurne. Het raam hangt vol posters van Wiskunde in de 21e eeuw, de reeks wiskundecursussen ...