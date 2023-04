Silvia Persico klopt Demi Vollering in Brabantse Pijl voor vrouwen

De Italiaanse Silvia Persico heeft de Brabantse Pijl voor vrouwen gewonnen. Persico, die rijdt voor UAE, versloeg de Nederlandse Demi Vollering (SD Worx).

Vollering werd in de sprint van een elitegroepje verslagen door Silvia Persico (UAE). De Belgische semiprof Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenburg) verbaasde door de toppers te volgen tot in de finale. Ze moest slechts enkele hectometers voor het einde lossen en werd uiteindelijk zevende.

Het was wachten tot de eerste plaatselijke ronde in Overijse tot we wat animo kregen. Lucinda Brand zette een eerste aanval op poten, Kata Blanka Vas reageerde meteen daarna met een tegenaanval. Wegrijden zat er niet in, maar het peloton brak wel in stukken. De koers was begonnen! Net voor de Moskesstraat kregen we een tempoversnelling: Van Empel, Brand en Vas lieten zich verrassen en raakten achterop. Hun kansen op de zege waren verdwenen.

De SD Worx-machine schiet in gang

Het begon aanvallen te regenen, we kregen een tactisch steekspel. Eerst ging Shirin van Anrooij, maar de jonge Nederlandse kreeg geen ruimte. Daarna probeerde Demi Vollering, de winnares van vorig jaar, het zelf. Ze kreeg Anna Henderson en Liane Lippert mee, maar het trio geraakte niet weg.

Net wanneer Vollering en co. gegrepen werden, zag haar ploeggenote Marlen Reusser het ideale moment gekomen. De winnares van Gent-Wevelgem kreeg meteen enkele meters, zou ze opnieuw uitpakken met een straffe solo? Neen, het gat was te klein en de Zwitserse hield de benen stil. Maar het was opnieuw SD Worx dat een nieuwe aanval in gang zette: Mischa Bredewold kreeg Kristen Faulkner mee, maar ook dat avontuur was geen lang leven beschoren.

Vijf aanvalsters, met daarbij neoprof Vanpachtenbeke

Een elitegroepje van een tiental rensters begon samen aan de laatste ronde. De regen viel met bakken uit de hemel, het zou een lastige finale worden. Op de kasseien van de Hertstraat zette Reusser opnieuw aan, een succesvolle prik zo bleek. Enkel Elise Chabbey, Persico, Van Anrooij en Vanpachtenbeke konden haar volgen. Een heel sterke prestatie van Margot Vanpachtenbeke, de West-Vlaamse neoprof van Parkhotel Valkenburg. Het vijftal was vertrokken, met 20 seconden voorsprong leken zij voor de prijzen te gaan strijden.

Op de zware Moskesstraat moest Vanpachtenbeke de rol lossen, net op dat moment versnelden Vollering en Lippert vanuit het achtervolgende peloton. Vanpachtenbeke sloot aan bij het duo, in de hoop nog terug te keren voorin. Voorin hield Reusser uiteraard de benen stil, wetende dat Vollering eraan kwam. Chabbey zag het gevaar van SD Worx in en demarreerde op acht kilometer van de meet. Zonder succes: Vollering, Lippert en Vanpachtenbeke kwamen aansluiten voor de finale.

Persico erop en erover

Vanpachtenbeke demarreerde zelf op de S-bocht, wat een koers reed zij! Wegraken lukte niet, de zeven aanvalsters gingen bergop sprinten. Reusser rolde de rode loper uit voor haar ploeggenote, het leek gewonnen spel voor Vollering. De Nederlandse nam ook de kop in de sprint, maar Silvia Persico ging nog op en over Vollering en boekte een heel knappe zege. Lippert mocht als derde mee het podium op. Margot Vanpachtenbeke eindigde knap zevende.

