Personeel Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis klaagt hoge werkdruk aan: ‘Onze managers zijn doof’

Het rommelt in het Jubelpark: een deel van de medewerkers van het museum klaagt over personeelstekort, te hoge werkdruk en een giftige omgeving.

Het personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) slaakt een noodkreet. Ze hebben een klachtenbrief gestuurd naar de regering en de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, samen met een rapport van 28 bladzijden dat is opgesteld door Empreva, de preventiedienst van de sociale overheid. Dat melden de RTBF en VRT Nws. Het rapport, dat door de RTBF kon worden ingekeken, gaat over psychosociale risico’s bij het personeel van vooral de technische en tentoonstellingsdiensten. De medewerkers spreken over een giftige omgeving.

De personeelsleden, die voorlopig anoniem blijven, melden minstens twintig problemen. Volgens de RTBF en Le Soir hebben ze klachten over manipulatie van het personeel en over het niet naleven van ‘de regels en de ethiek in het beheer van een wetenschappelijke instelling’. Sommigen onder hen klagen burn-outs en depressies aan: ‘We preken in de woestijn. Onze managers zijn doof, terwijl wij overleven in een algemene malaise.’

Chronisch personeelstekort

Bruno Verbergt, interim-directeur van het KMKG, is met vakantie, meldt Le Soir, maar is op de hoogte van het Empreva-rapport. ‘Hij las het document en organiseerde voor zijn vertrek een bijeenkomst met de klagers’, aldus zijn woordvoerder. ‘Hij liet het aan Dermine over om te reageren.’ Anne Goffart, hoofd communicatie van het museum benadrukt in Le Soir dat slechts ‘een deel van het personeel zich zorgen maakt over deze malaise’. En dat ze ‘zeer verrast was door de communicatie van Empreva’, hoewel ‘de musea lijden onder een chronisch personeelstekort’.

Le Soir schrijft dat het ambitieuze tentoonstellingsbeleid van Verbergt heeft geleid tot een toename van de werkdruk. Bij sommige diensten is het personeelsbestand ingekrompen, terwijl de werklast ongewijzigd blijft.

Dermine, die momenteel met koning Filip op bezoek is in Frans-Guyana, stuurde Le Soir een eerste reactie op het Empreva-rapport: ‘Het welzijn van alle medewerkers van de federale diensten voor wetenschapsbeleid staat voorop.’ In samenwerking met Belspo, het beheersorgaan van de Belgische federale wetenschappelijke instellingen waarvan het Jubelparkmuseum deel uitmaakt, zal de staatssecretaris zich inspannen om de musea in staat te stellen nieuwe investeringen te doen en voor de zomer een ‘volwaardige directeur-generaal’ aan te stellen. Verbergt fungeert sinds 2021 als interim-directeur.

Eind deze maand wordt ook beslist over het lot van Michel Draguet, de directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel (KMSKB). Hij ambieert een vierde ambtstermijn, maar is gecontesteerd: in december klaagden 31 personeelsleden van het KMSKB in een open brief het klimaat van ‘terreur en minachting’ aan in de instelling. Empreva is op dit moment nog bezig met een psychosociaal onderzoek.

