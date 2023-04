De Nederlandse documentairemakers Daan van Citters en Joenoes Polnaija reisden hun opa’s achterna, die vochten in Indonesië. Kan vriendschap de littekens van het kolonialisme helen? ‘Wij zijn eigenlijk al vierhonderd jaar verbonden met elkaar.’

Het is druilerig in Amsterdam wanneer we Daan van Citters, een jonkheer, en Joenoes Polnaija, ‘een trotse Nederlandse Molukker’, treffen aan de Westergasfabriek. In de tot cinema omgebouwde fabriekshal ...